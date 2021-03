Abusivismo edilizio a Castellammare: indagato ex agente della polizia e architetto

Sono scattate le indagini a carico di un ex agente della polizia municipale ed un ex architetto del comune di Castellammare di Stabia a causa di alcuni illeciti in merito ad abusivismi edilizi rilevati in una struttura stabiese.

Il sopralluogo

La procura di Torre Annunziata avrebbe aperto un fascicolo d’inchiesta in seguito ad un sopralluogo effettuato in un’attività ristorativa, per la quale sono stati accertati elementi abusivi, considerati leciti dall’architetto del Comune dopo il sopralluogo e la firma degli atti. L’architetto dovrà, dunque, rispondere di falso in atto pubblico.

Strutture abusive al ristorante

L’agente della polizia municipale, inoltre, avrebbe omesso la denuncia in un episodio analogo a Quisisana. Qui i proprietari di un ristorante hanno realizzato un parcheggio, un locale adibito a cucina, un gazebo destinato a sala ristorante, una struttura in legno costituita da 33 pali di legno. Il tutto senza autorizzazione e senza segnalazione da parte del responsabile della Sezione Edilizia all’Autorità Giudiziaria.