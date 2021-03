A.S.D. Sorrento, non basta una buona prestazione per il Sorrento a Molfetta

Non basta una buona prestazione per il Sorrento a Molfetta, come spiega il portiere Romeo Scarano in vista dell’importantissima sfida di mercoledì con il Gravina: “Domenica abbiamo disputato una buona gara concedendo poco all’avversario. Ciò che ha fatto la differenza è stata un po’ di sfortuna e una disattenzione fatale. Siamo stati puniti da due episodi e c’è molto rammarico perché è una sconfitta che brucia”.

PREPARAZIONE: “Mercoledì abbiamo subito l’occasione per riscattarsi nel recupero con il Gravina. Abbiamo due giorni per prepararla e dobbiamo solo pensare a far bene con il massimo dell’attenzione”.

IL GRAVINA: “E’ una formazione che ha cambiato tanto e che non vive il miglior periodo. Anche loro sono stati alle prese con il Covid e vorranno recuperare punti. Speriamo di riuscire a vincere”.

LA GARA: “La differenza la farà la mentalità e la spunterà chi mostrerà più cattiveria agonistica”.

POSTA IN PALIO: “Mercoledì in ballo ci sono tre punti importanti. Da un lato sono contento di poter subito tornare in campo per provare a riscattare il ko di Molfetta”.

SCARANO: “Da me stesso mi aspettavo qualcosa in più. Parecchi gol potevo evitarli ma a volte gira tutto male e ci si mette anche la sfortuna. Darò il massimo per rifarmi in questo finale di stagione”.