A Piano di Sorrento la suora del Congo raccoglie fondi per i martiri della sua terra

Suor Henriette Kalomba è una suora originaria del Congo, che, dopo aver passato anni del suo cammino religioso a Lampedusa ad occuparsi della tragedia dei migranti, ora opera a Piano di Sorrento presso la Casa di Riposo San Michele, ma si sta impegnando in un progetto di solidarietà per la sua martoriata terra di origine, con il sostegno delle donazioni volontarie in Penisola sorrentina e del giornale Positanonews, che dalle sue pagine ha deciso di rilanciare la sua storia e la nobile iniziativa di solidarietà.

La religiosa è piena di carisma, empatia e carità, come sa bene chi la conosce e come ha avuto modo di apprezzare anche il pubblico che ha visualizzato la video-intervista del direttore di Positanonews, Michele Cinque.

