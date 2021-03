8 marzo: il Doodle di Google celebra tutti i primati delle donne

Il Doodle di Google di oggi celebra tutti i primati delle donne.

Il Doodle 2021 della Giornata internazionale della donna di oggi 8 Marzo fa un viaggio attraverso una serie di primati nella storia delle donne, mettendo in evidenza le donne pioniere che hanno aperto la strada all’istruzione, ai diritti civili, alla scienza, all’arte e molto altro ancora. In sostanza il Doodle di oggi celebra le donne di tutto il mondo che hanno superato gli ostacoli del loro tempo per creare un’eredità duratura. In onore dei pionieri del passato, del presente e del futuro, buona giornata internazionale della donna 2021 al tempo del Coronavirus.

Le Festa della Donna è una celebrazione ormai stabilmente associata con l’8 marzo, entrata ormai nella tradizione popolare con il corredo della mimosa. Tuttavia, più che l’atmosfera di festività, la Giornata internazionale dei diritti della donna (questo il nome completo) è un’occasione dedicata alla commemorazione e alla riflessione sulla parità di genere, concetto a volte troppo trascurato, anche nelle società occidentali, e ben lontano dall’essere raggiunto.

Non ha infatti torto l’ONU, che ha istituito ufficialmente la ricorrenza nel 1977, a spingere perché nei paesi membri venga raggiunta una completa uguaglianza di genere entro il 2030. Si tratta purtroppo di una previsione largamente ottimistica, alla luce delle violenze e delle discriminazioni a cui continuiamo ad assistere nella nostra quotidianità.