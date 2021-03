23 marzo, Giornata Mondiale della Meteorologia

Il 23 marzo è la Giornata Mondiale della Meteorologia. Il World Meteorological Day, così viene chiamato in inglese, si celebra ogni 23 marzo per ricordare e celebrare l’entrata in vigore della Convenzione che istituì l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), il 23 marzo del 1950.

Questa giornata evidenza l’essenziale contributo dei servizi meteorologici e idrologici nazionali di tutto il mondo, che contribuiscono ogni giorno alla sicurezza e al benessere della società.

Ogni anno la WMO sceglie un diverso tema per celebrare la Giornata della Meteorologia: nel 2021 questo tema è: “Gli oceani, il nostro clima ed il tempo“.

Fonte: il Meteo