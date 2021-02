WAKE ME UP WHEN DIET CULTURE ENDS

“Quando ci mettiamo di fronte allo specchio, cerchiamo di rendere la nostra immagine un’ideale, un’immagine di noi diversa da quello che siamo. Questa è la malattia di questo secolo: essere schiavi di un’immagine che diventa totalmente la nostra identità.” Dott. Mendolicchio

Oggi 22 Febbraio 2021, inizia la NATIONAL EATING DISORDERS AWARENESS WEEK, ovvero la settimana dedicata alla lotta contro i falsi miti sui disturbi alimentari. Questo evento ha un calibro a livello nazionale e vi aderiscono diverse associazioni che ogni giorno si impegnano attivamente per aiutare tutti coloro che soffrono di questi problemi.

MA CHE COS’E’ UN DISTURBO ALIMENTARE?

Il disturbo alimentare, per analogia, è un comportamento costante, che spinge chi ne soffre ad avere un rapporto malsano con il cibo. Ci sono vari modelli di disturbi; vediamone qualcuno: Obesità, ovvero la tendenza ad assumere una quantità smisurata di cibo; Anoressia, a differenza della precedente, quest’ultima predispone chi ne soffre, a limitare al minimo l’assunzione di cibo; Bulimia, spesso conseguente a uno dei due disturbi elencati prima, comporta il rigettare del cibo ingerito, poiché successivamente al pasto, sopravvengono dei sensi di colpa. Ma i disturbi alimentari; non sono solo un preconcetto, ma spesso insorgono, in seguito ad un interfacciarsi del soggetto al mindset propostogli dalla società. Con l’avvento dei social, molti aspirano a determinati canoni estetici impossibili da raggiungere, questo fenomeno, ha aumentato notevolmente il numero di persone che patiscono le problematiche legate ai dca.

Con questo articolo, cerchiamo di sensibilizzare al più possibile questo argomento, considerato ancora un taboo da molti; e speriamo che negli anni a venire, i dca diventino un fenomeno sempre più raro.

Palomba Francesca; Persico Serena; Russo Siria.