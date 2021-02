In questa stagione calcistica, il Napoli sta vivendo un periodo particolare: gioca ogni 3 giorni, è in corsa su tutto, Campionato, Coppa Italia ed Europa League e, negli ultimi giorni, pare si siano palesati dei dissapori interni tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il mister Gennaro Gattuso e il DS Cristiano Giuntoli. La nostra redazione sportiva, a tal proposito, attraverso il programma Football After Eight di Gigione Maresca e coadiuvato da Tommaso Bruno Briganti, ha intervistato grandi ospiti: il giornalista Umberto Chiariello, il mister Ernesto Apuzzo e l’ex giocatore azzurro Massimiliano Esposito.