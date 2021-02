Alla vigilia di Viterbese-Cavese, in programma domani alle 15, mister Campilongo ha parlato ai microfoni per presentare la gara: “Abbiamo recuperato bene in questa settimana, c’è stato un buon ritmo di allenamenti nonostante le condizioni meteorologiche avverse di questi giorni. I ragazzi stanno bene e ci apprestiamo ad affrontare una delle prime gare di questo nuovo tour de force. Bubas non ha particolari problemi, era stato sostituito contro la Paganese perché era davvero molto stanco. Abbiamo recuperato Lancini e Natalucci, complessivamente stiamo tutti bene. Resta indisponibile Marzupio “. Sulla Viterbese domani: “Oggi purtroppo la Viterbese vive un momento importante, ha ottenuto due vittorie contro Teramo in casa e Bari fuori, roba non da poco. Affrontiamo una buona squadra che sta mettendo in difficoltà le avversarie con corsa e dinamicità dei suoi giovani. Taurino lo conosco, è un giovane allenatore emergente, molto preparato ed ha trasformato questa squadra. Dobbiamo correre allo stesso ritmo loro, se non di più. Questa è una partita dove non possiamo concederci passi falsi, dobbiamo continuare sul percorso iniziato e non mollare, così da crescere sempre di più. Pronti ad affrontare un attacco a 3 punte? Oggi penso che il calcio non sia un problema di modulo o sistema di gioco, ma un allenatore deve essere bravo a cambiare, essere camaleontico e poi magari si corregge in corso d’opera. Sarà una bella sfida perché i loro attaccanti sono di buona qualità ma resto convinto di andare lì a fare una grande partita, visto che si affrontano due squadre in salute e vedremo chi avrà la meglio. La nostra è una squadra fatta di ragazzi e calciatori intelligenti, conoscono quale il nostro obiettivo è quello di fermarci soltanto quando il campionato sarà finito e non a tappe, partita dopo partita. Il nostro obiettivo è alla nostra portata ma sempre ricco e tortuoso dal punto di vista dei pericoli. Ma con la voglia e la fame dei ragazzi penso che possiamo fare bene. Il rinnovo del ds Lamazza? Penso non ci saranno problemi, mi farebbe piacere anche perché si è formato un bel gruppo. Però io in questo momento mi concentro soprattutto sulla squadra e sul campo”.Una curiosità, a dirigere il match sarà la signora Maria Sole Ferreri Caputi della sezione di Livorno.