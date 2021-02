Cadono in trasferta gli uomini di Campilongo che a Viterbo perdono per 1-0 nella 24° giornata di campionato di serie C. Gli aquilotti giocano un buon primo tempo, meritando anche di andare in vantaggio, ma nella ripresa subiscono il gol di Murilo e non riescono a ribaltare la partita. Al termine del match il tecnico dei metelliani si ritiene soddisfatto della prestazione ma rammaricato per il risultato: “eravamo troppo convinti nel primo tempo delle tante occasioni avute che ne secondo tempo abbiamo preso un gol che ci ha demotivati”.

Viterbese-Cavese 1-0

Rete: 22’st Murilo

Viterbese: Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Bianchi; Salandria (42’st Sibilia), Bensaja, Adopo (1’st Besea); Simonelli (31’st Bezziccheri), Tounkara (39’st Rossi), Murilo (42’st Tassi). A disp.: Bisogno, Mbende, Ricci, Menghi E., Urso, Ammari, Porru. All.: Taurino

Cavese : Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Natalucci (26’st Montaperto), Matera (41’st Pompetti), Scoppa (21’st Lulli), Ricchi (41’st Gatto); Calderini (26’st Senesi), Gerardi, Bubas. A disp.: Russo, De Marco, Favasuli, De Rosa, Cuccurullo, Senese, Semeraro. All.: Campilongo

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Michele Colavito di Bari e Alessandro Parisi di Bari

IV uomo: Claudio Panettella di Gallarate

Ammoniti: Murilo, Adopo, Salandria, Sibilia, Taurino, Daga, Besea per la Viterbese, Scoppa per la Caves

Note – Recupero: 1’pt, 5’st