Vietri sul Mare, villa comunale: un mutuo per il restyling. Il Comune di Vietri sul mare, in vista della stagione estiva e sperando di poter promuovere le attività culturali e turistiche in tutta sicurezza, parte dal suo gioiello più prezioso. Precisamente dalla villa comunale, tramite un mutuo di 60mila euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, che verrà erogato, presumibilmente, entro il mese di aprile. Di mezzo ci sono gli interventi di riqualificazione del territorio comunale, con quattro opere di manutenzione straordinaria presso la villa comunale.

Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici, Marcello Civale , pur convalescente dopo un’operazione cardiaca perfettamente riuscita, ha voluto fare un sopralluogo per verificare lo stato della villa comunale e gli interventi di cui necessita, in compagnia dei tecnici e del delegato al Turismo, Antonello Capozzolo . Civale ha ritenuto di avviare, col prestito, urgenti interventi, ordinari e straordinari, per la riqualificazione. «La nostra Villa Comunale – dichiarato Civale – ha una pregevole ambientazione naturalistica oltre che idonei spazi per attività collettive. È anche la meta prediletta di turisti e coppie di sposi che qui immortalano il grande giorno, ma anche di semplici curiosi attratti dai colori meravigliosi delle maioliche vietresi che rivestono i muri, le fontane e i passamano dei viali affacciati sul mare».