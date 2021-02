Vietri sul Mare, scuole chiuse fino a giovedì in attesa dei tamponi scolastici. A darne la notizia è stato il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Purtroppo, in attesa dei tamponi che saranno fatti Lunedì ad una parte della popolazione scolastica, visto anche l’aumento esponenziale tra i più giovani di casi positivi al virus Covid19, in via precauzionale abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sul territorio vietrese da Lunedì 22 a Giovedì 25.