Vietri sul Mare, resta chiusa la strada Vietri/Salerno in attesa della verifica della situazione rocciosa

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook rende noto: «Appena terminato l’incontro in prefettura con il Prefetto e i comuni di Salerno, Cava de’ Tirreni, Vietri Sul Mare, Polizie Locali, Polizia Stradale, Provincia di Salerno, Ferrovie dello Stato e Autostrade Meridionali. Al momento la strada Vietri/Salerno resta chiusa in entrambe le carreggiate fino a verifica della situazione rocciosa, altrettanto domattina sarà fatta una verifica sulla situazione della strada ferrata in corrispondenza dell’evento franoso. Abbiamo richiesto ad Autostrade la possibilità di una gratuità o di un costo ridotto del pedaggio del tratto Cava Salerno. Saranno attuate delle corse aggiuntive del trasporto pubblico su gomma. Domani avremo un quadro completo della situazione è dei tempi di ripristino».