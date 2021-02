Vietri sul Mare: incidente tra auto e scooter. Motociclista in prognosi riservata

Un incidente tra una moto e un’auto, centauro all’ospedale di Cava in prognosi riservata. I medici gli hanno asportata la milza. Il sistro stradale è avvenuto intorno alle 17,30 ed ha provocato un’interruzione della circolazione per circa tre ore nella cittadina costiera. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la moto proveniente da Cava de’ Tirreni e diretta a Salerno, sulla quale viaggiavano un uomo e una donna, si è scontrata, all’altezza di Via De Marinis, con una Citroen C3 che stava per immettersi dalla Statale 18 verso il centro di Vietri sul Mare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, immediatamente allertati, i vigili urbani di Vietri sul Mare con il comandante Pietro Masullo e il maresciallo dei caschi rossi Mario Cuozzo. L’uomo che era alla guida della moto è stato trasportato all’ospedale di Cava de’ Tirreni dove è stato subito dirottato in sala operatoria per un intervento chirurgico. Il paziente presentava lo spappolamento della milza. La donna, invece, è stata soccorsa da un automobilista di passaggio prima dell’arrivo dei soccorritori del 118. Subito dopo è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi per le cure del caso. Sul posto i vigili urbani hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo è stato necessario interrompere il traffico veicolare, creando non poche difficoltà agli automobilisti diretti sia in Costiera sia a Salerno.