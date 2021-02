Vietri sul Mare, il consigliere comunale Daniele Benincasa: operatori economici danneggiati dalla zona arancione

Vietri sul Mare. Daniele Benincasa, Consigliere Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, con un post sulla sua pagina Facebook interviene sulla decisione del Governo di rendere la Campania zona arancione: «Non sono d’accordo sul modus operandi del governo, statuendo per la Campania la zona arancione il venerdì per la domenica. Non si tiene conto degli operatori economici che saranno costretti a modificare il modo in cui si erano organizzati per adattarsi alle nuove restrizioni. Provvedimenti del genere, sebbene necessari, andrebbero comunicati con più ampio preavviso per dare la possibilità a chi deve di riorganizzarsi.

Capisco il disagio e sono vicino a tutte le categorie che sicuramente si troveranno in difficoltà in quanto avevano programmato e si erano preparate per il weekend secondo le disposizioni previste per la zona gialla, ed invece improvvisamente si vedono annunciare la zona arancione già a partire da domenica. La speranza è che questo ulteriore sacrificio porti dei benefici per l’intera regione».