Vietri: Luna Scognamiglio, ex Collegio, svela il suo primo singolo “Dalla serratura”

Vietri sul Mare. Luna Lucrezia Scognamiglio ha debuttato nel mercato musicale rilasciando il singolo Dalla serratura, prima canzone dell’ex concorrente de Il Collegio, disponibile da venerdì 29 gennaio 2021. “Sto realizzando uno dei miei sogni , ringrazio tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto ma anche chi non mi ha mai sostenuto perché mi ha dato ancora più la voglia di realizzarmi , non lasciatevi fermare MAI da nessuno! Ringrazio i miei collaboratorori”, ha scritto Luna su Instagram.

Luna – la figlia della dirigente scolastica dell’Istituto “Marini-Gioia” di Amalfi, Solange Sabine Sonia Hutter – è nata il 5 Luglio del 2003 a Castellammare di Stabia e non ha mai nascosto la forte passione per la musica e il sogno di poter lavorare in questo settore. Già da tempo infatti Luna si diletta a scrivere testi di canzoni su un terrazzo che si affaccia direttamente sul bellissimo mare di Salerno. La giovane è anche molto brava a suonare il pianoforte.

La nuova canzone, nella quale si parla di amore e passione, è stata scritta da Gioele Di Tommaso e prodotta da Mario Tortoriello, e sarà prossimamente accompagnata da un videoclip, del quale è stato condiviso un assaggio su Instagram.

Dalla serratura: ecco il testo.

[Strofa 1]

Ehi, dice che non so mai perdere

hai ragione, non so perdere te

come un gioco senza regole

chiedo aiuto a casa e a casa ci sei solo te

Ehi, hai scoperto adesso cosa c’è

hai scoperto cosa c’è dentro me

come un tetto senza tegole

tu pioggia che si infiltra nella mia voragine

[Pre-Ritornello 1]

Stesa sul parquet senza fare niente

voglio adesso a te, pesca chiaramente

voglio l’autotune spento totalmente

quando vado in tour non ti penso più

[Ritornello 1]

Vorrei gridarti forte che non me ne frega

e col sipario aperto fare il cambio scena

tu contro il mondo intero, io contro il sistema

cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?

(Tu non sei mai stato a Bogotà

e le Americhe le spezzi a metà

se ti perdi nella tua città

pensa l’universo, fatti angoli a)

[Strofa 2]

Ehi, e mi smonto ancora un’altra idea

la mia testa sembra un mobile che

le istruzioni riservate a te

ti regalo tutto il giorno un pezzo di me

[Pre-Ritornello 2]

Spegni la tv, tanto non c’è niente

parli solo tu, molto interessante

canne di bambù fuori le finestre

quando vado in tour non ci penso più

[Ritornello 2]

Vorrei gridarti forte che non me ne frega

e col sipario aperto fare il cambio scena

tu contro il mondo intero, io contro il sistema

cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?

E voglio le tue mani lungo la mia schiena

e scivolarti addosso tipo bagnoschiuma

scusa se ti osservo dalla serratura

voglio solo a te, voglio solo te

[Ponte]

Nella serratura io non ti vedo più

spunto l’occhio blu quando partirai in tour

non ti penserò più

[Outro]

Tu contro il mondo intero, io contro il sistema

cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?

e voglio le tue mani lungo la mia schiena

e scivolarti addosso tipo bagnoschiuma

scusa se ti osservo dalla serratura

voglio solo te, voglio solo te