Vietri: le congratulazioni del sindaco al luogotenente Coppola per la quiescenza

Vietri sul Mare (Costiera amalfitana). Le congratulazioni del sindaco Giovanni De Simone al luogotenente dei Carabinieri Isidoro Coppola per il raggiungimento della pensione. Ecco cosa ha scritto:

Con grande stima ed affetto abbiamo fatto i nostri auguri anche a nome di tutta la cittadinanza vietrese, per il raggiungimento della quiescenza, al luogotenente dei Carabinieri Isidoro Coppola che dal 2005 ad oggi ha svolto servizio presso la locale stazione. Grazie di vero cuore per gli anni in cui ha lavorato qui a Vietri sul Mare.