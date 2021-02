Vietri, il sindaco: “Vettore meccanico chiuso dopo la frana. Riapertura domani”

Vietri sul Mare. La comunicazione del sindaco Giovanni De Simone: “Dal pomeriggio di ieri il vettore meccanico è stato chiuso a causa dell’evento franoso sulla SR18 tra Vietri e Salerno per motivi tecnici e anche per un sopralluogo per la sicurezza avvenuto ieri da parte della società di gestione, la quale ha garantito la riapertura dalla giornata di domani“.

Intanto via Benedetto Croce, la strada interessata dalla frana tra Vietri sul Mare e Salerno, resterà chiusa almeno un mese. È necessario risanare l’intero sperone del costone franato in via Croce e, per la prima parte dei lavori di messa in sicurezza, occorreranno almeno da due a tre settimane, salvo maltempo. Solo dopo si potrà pensare di riaprire al traffico autoveicolare via Benedetto Croce ma a senso unico alternato. Poi bisognerà pensare alle opere necessarie per la riapertura piena dell’ex Statale 18.