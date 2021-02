Vico Equense: si è spento a 96 anni Giacomo Scala, uomo esemplare e di grande cultura

Montechiaro (Vico Equense). Serenamente si è spento all’età di 96 anni Giacomo Scala, uomo esemplare e colonna storica del paese. Ne danno il triste annuncio la moglie Fortuna (detta Titina), i figli Ciro con Mariagrazia, Giustina con Giovanni, Luciano con Cinzia, Luigia con Pasquale, Giampiero con Giulia, gli adorati nipoti, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Giacomino era conosciuto e amato da tutti anche per la sua immancabile ironia. Per la comunità di Montechiaro era un pilastro. Persona di grande cultura e dall’animo nobile, nel secondo dopoguerra ha dato vita al Supermarket Scala (oggi gestito dal figlio Giampiero). La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di molti. Di seguito, riportiamo alcuni messaggi alla sua memoria.

– Una grande perdita per tuti noi, per tutto il paese, una persona esemplare che ha messo nella sua famiglia e nel suo lavoro tutto se stesso. Un forte abbraccio a voi tutti, un bacio speciale a Titina.

– Non potrò mai dimenticare la sua ironia, la sua intelligenza, una persona veramente importante per la nostra comunità di Montechiaro. Resterà nei nostri cuori.

– Ne porterò il ricordo e ne conserverò l’allegria… sia per tutti voi di conforto tutto l’affetto mio e della mia famiglia.

– Riposa in pace Giacomino, sei stato un grande pilastro per la tua famiglia e per Montechiaro…

– Riposa in pace Giacomino, ci mancheranno i tuoi racconti e le tue storie. Un abbraccio a tutta la famiglia e in particolare la cara Titina.

– Un’altra figura storica del nostro paese che ci lascia!

Riposi in pace!

– Mi addolora tantissimo la notizia, ho un ottimo ricordo di Giacomo, bella persona. Sono sicura che la sua anima sarà già nella Gloria di Dio!

I funerali avranno luogo domani sabato 6 febbraio alle ore 10:00 nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Montechiaro.