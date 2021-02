Vico Equense: quest’anno si celebrano 10 anni dalla scomparsa di Fra Cosimo

Vico Equense. Quest’anno saranno passati 10 anni, ad agosto, dalla morte di Fra Cosimo, al secolo Giovanni Cellese, che ha ricevuto e dato tanto per Vico Equense ed i suoi figli. Nessuno gli ha dedicato né una strada, né una Piazza (ad esempio quella adiacente al Convento di San Francesco) e neanche un monumento… È stato fatto per tanti altri che magari neanche hanno “donato” come questo umile frate francescano… ed è pure poco l’intitolazione rispetto alla sua grande importanza ancora oggi per tutta la città!

Proponiamo che un monumento o un simbolo venga dedicato a Fra Cosimo!