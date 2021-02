Vico Equense, positivi in Comune. Buonocore si difende dagli attacchi

Vico Equense, tre persone tra esponenti dell’amministrazione e della politica cittadina sono risultate positive al Covid. E’ polemica a Vico Equense, nel mirino c’è soprattutto il sindaco Andrea Buonocore, accusato di non aver rispettato la quarantena in attesa del referto del tampone. Oggi in edicola su Agorà l’intervista a Buonocore sulla vicenda.

Nel corso dell’intervista il sindaco si difende dichiarandosi negativo e quindi non colpevole di aver contagiato qualcuno. Buonocore inoltre – nonostante le accuse – ribadisce di aver rispettato durante gli incontri tutti i protocolli sanitari.

Sotto accusa ci sarebbe un incontro di giunta che si è tenuto martedì scorso. Al tempo Buonocore non sapeva ancora di essere negativo. “Abbiamo fatto giunta in massima sicurezza. Avrei preferito stare a casa ma era importante discutere di un certo argomento”, ha dichiarato ad Agorà.