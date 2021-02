Vico Equense piange Pino De Vivo. Amava la montagna e il suo Faito

Vico Equense. Il messaggio di Enrico Di Palma per la scomparsa di Pino De Vivo. Amava la montagna e il suo Faito.

Caro Pino, ancora non ci voglio credere che te ne sei andato per sempre da questo mondo, dal tuo Faito. Tante ne abbiamo scritte insieme: abbiamo fatto tanti articoli, post, video e denunce sulla tua amata montagna, sulle tante problematiche, sulla discarica della vergogna di qualsiasi materiale dannoso vicino al centro sportivo, sulle tante malefatte, sulle luci non presenti, la strada perennemente con lavori in corso. Probabilmente tutto questo è servito per migliorare tanti servizi e tante altre cose. Ne abbiamo fatte tante insieme, anche a distanza. Tu stavi in Inghilterra e noi qui a Vico Equense a scrivere ogni tuo pensiero, a correggere i tuoi tanti post scritti in un italiano “inglesizzato”. Eri sicuramente un “adottivo” di Vico Equense. Di origini stabiesi, hai sempre voluto combattere per la montagna e per la zona dove abitavi sul Faito, la parte vicana. Potrei elencarti tante cose ma non ci riuscirei a terminarle, senza un briciolo di commozione. Insomma eri determinato, combattivo, ed appassionato per la Montagna, nonostante negli anni eri un autentico emigrante all’estero, ma appena potevi stavi già qui in mezzo a tutti noi. Ciao Pino De Vivo, il tuo ricordo è ancora presente in noi tutti, le tue discussioni e battaglie per il nostro Faito. Eri parte della montagna che tanto amavi, eri la forza contro i soprusi e le ingiustizie. Continueremo il nostro lavoro in difesa del Faito e per la nostra Vico Equense.

Ringraziamo Enrico per le parole, purtroppo non sapevamo della scomparsa di Pino. Era veramente un grande uomo, un amico, un simbolo per chi come noi ama il Faito. Aveva un animo nobile e un cuore enorme. Noi di Positanonews siamo molto addolorati per la notizia – direttore Michele Cinque.