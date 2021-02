Vico Equense: nuovi orari per le Poste di centro e frazioni

Vico Equense. Nuovi orari per gli uffici postali di Vico Equense. Quello della borgata di Arola sarà aperto tutti i giorni, finora lo era solo tre volte a settimana, mentre Seiano aprirà per tre giorni, il lunedì, mercoledì e venerdì, invece di una sola volta a settimana. Confermata l’apertura tutti i giorni delle altre sedi: Moiano, Massaquano e Vico centro.

Intanto Poste Italiane ha reso noto il calendario per il pagamento delle pensioni di marzo 2021, che verranno accreditate a partire da martedì 23 febbraio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento: i cognomi dalla A alla B martedì 23 febbraio, dalla C alla D mercoledì 24 febbraio, dalla E alla K giovedì 25 febbraio, dalla L alla O venerdì 26 febbraio, dalla P alla R sabato mattina 27 febbraio, dalla S alla Z lunedì 1° marzo.