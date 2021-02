Vico Equense: nasce un nuovo brand per il rilancio del turismo.

Studio e sviluppo del brand turistico e un logo che accompagnerà la Città di Vico Equense attraverso una intensa campagna di promozione finalizzata a richiamare visitatori tutto l’anno. L’Amministrazione comunale​, anche grazie al contributo della manifestazione Pizza a Vico, investe sul web, (Facebook, Instagram, Youtube) e non solo, prevedendo un piano di comunicazione per la ripresa turistica ed economica. “Un progetto ambizioso – spiega l’Assessore al turismo, Annalisa Donnarumma – che vuole dare alla città una nuova immagine fresca ed efficace, coerente con le nuove strategie di marketing. Il turismo va sempre più verso il digitale. Le scelte dei consumatori e viaggiatori sono sempre più influenzate dai social network e dalle informazioni reperite online.” Primo passo lavorare sulla brand awarness per far sì che i viaggiatori scoprano Vico Equense e il suo immenso patrimonio naturale e culturale. Per questo motivo è stata ideata una strategia digitale per garantire una crescente presenza online della città e una migliore indicizzazione. “Stiamo lavorando ad un nuovo logo turistico – continua l’Assessore Donnarumma – che accompagnerà la promozione del territorio e le iniziative culturali. Un nuovo sito internet e nuovi canali social che saranno fondamentali per comunicare il territorio ed arrivare a nuovi utenti e potenziali visitatori.” Ad affiancare l’Amministrazione comunale in questo progetto c’è la Marketing Italia, una startup napoletana titolare del progetto Visit Italy. I giovani professionisti di quest’azienda, non sono nuovi del settore digital marketing turistico. La startup nasce nel 2016 con i progetti Visit Venezia e Visit Naples, quest’ultimo con oltre 200 milioni di views ottenuti in rete, ha contribuito ed una crescita turistica del capoluogo campano di +94% in 3 anni. L’azienda nel 2018 inizia a lavorare al progetto Visit Italy con una vision molto chiara: diventare il punto di riferimento per l’incoming turistico online e portare l’Italia al primo posto tra le mete turistiche mondiali.​ Nel 2020 ha vinto i Web Awards come miglior portale​ d’Europa. ​ “L’obiettivo – conclude l’Assessore Donnarumma – è portare Vico Equense sul web e non restare indietro nel competitivo mercato turistico. Un’operazione messa in campo per preparare la città alla ripartenza del turismo. È inoltre importante accompagnare il turista non solo nella scelta della meta di viaggio ma anche in loco fornendo un sistema semplice ed immediato di informazioni. Per questo abbiamo sviluppato una app che fornirà al turista le informazioni prima e durante il soggiorno e prevediamo nei prossimi mesi l’installazione di targhe con QR code presso i principali luoghi di interesse e di totem touch screen nei punti di maggiore affluenza turistica.” Il nuovo brand di Vico Equense sarà presentato a metà marzo.