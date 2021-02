Vico Equense. Mega Mare esempio di ospitalità amato dagli israeliani “Speriamo in luglio”

Vico Equense ( Napoli ) E’ uno degli alberghi più belli e panoramici della Penisola Sorrentina, con vista sulla costa di Sorrento, Punta Campanella, Capri , il Vesuvio, uno spettacolo sulla falesia che si affaccia su Meta e l’Alimuri , infatti si trova proprio al confine fra Meta e Vico sulla Statale 145.

Mariano Sessa, un signore del turismo locale , è sconfortato per la zona arancione in Campania “Purtroppo stiamo ricevendo molte disdette per la zona arancione, speriamo bene perchè c’è tanta volontà di voler venire nei nostri posti.”

L’albergo, norme Covid permettendo, è rimasto sempre aperto, molto amato dagli israeliani, Israele potrebbe essere il primo paese a diventare Covid free , visto che al mondo è quello che ha vaccinato il maggior numero di persone “Bisogna essere sempre cortesi, gentili, accoglienti , andare incontro a tutte le esigenze dei clienti , farli sentire come in famiglia, a casa loro, gli israeliani sono fantastici ed apprezzano tutto questo, è stato tutto un caso , grazie a un ospite che poi tornato a Tel Aviv ha parlato bene di noi, ecco essere accoglienti , servizievoli, socievoli, sono caratteristiche fondamentali per il nostro turismo , caratteristiche apprezzate in tutto il mondo”

Quando torneranno i turisti ? “Gli italiani appena gli permettono la libertà di movimenti se possono vengono, amano le nostre terre, per gli stranieri speriamo in luglio…”