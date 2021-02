Vico Equense, Massaquano piange la scomparsa di Salvatore e Giovanna

Vico Equense. Dolore per la comunità di Massaquano che – come riporta “Vico Equense Online” in un articolo a firma di Salvatore Guida – piange la perdita di una coppia di persone, che definirli eccezionali è riduttivo: Salvatore e Giovanna ci hanno lasciati a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Due innamorati della vita, della famiglia e della comunità di appartenenza, veri esempi di fratellanza, lealtà e rispetto verso il prossimo. Ti ho conosciuto da bambino ai primi tagli di capelli spesso piangendo, ma tu riuscivi a calmarmi con modi gentili e tono pacato. Hai lavorato in fabbrica, i turni di notte, ma il tuo tempo libero era dedicato ai giovani ad ascoltare le loro esigenze e aspettative. Tanti di noi, al circolo dell’Azione Cattolica hanno imparato la competizione, il confronto, la partecipazione. I primi tornei di ping pong, le prime sconfitte, quante lezioni di vita. Con te e il carissimo Tonino Iovine aspettavamo l’inizio dell’estate per trascorrere i giochi estivi, che vedevano la partecipazione di centinaia di ragazzi e ragazze, sempre nel rispetto reciproco e delle regole del gioco. E ancora le tante stagioni teatrali, in veste di attore, aiuto scenografo, tuttofare, sempre prodigo di consigli e con la battuta scherzosa. Con te abbiamo scalato le alture del monte Molare, la notte di San Lorenzo sotto le stelle ad attendere l’alba. Riaffiorano nei miei ricordi le feste di Sant’Anna e Santa Lucia e tu sempre presente a distribuire le famose zeppole e le prelibatezze della tua amata Giovanna. Sei stato per anni al fianco dell’amatissimo don Antonio Guida, eravate in simbiosi perfetta al seguito delle tante processioni. Ancora tu il riferimento per oltre 50 anni della Schola Cantorum nel coro dedicato al maestro don Luigi Guida, tanto caro al compianto don Antonio e a tutta la comunità. Sempre tu presidente della locale Azione Cattolica fin dagli anni ’70 a seguire i ragazzi nella loro catechesi. Infine da pensionato, hai voluto dedicare il tuo poco tempo libero prestando volontariato per la Caritas, mettendoti al servizio dei più bisognosi. Ci mancherete Salvatore e Giovanna: mancherete ai vostri amati figli, ai nipoti, agli affetti dei parenti, e mancherete tanto anche a me e a tutti quelli che come me hanno avuto il privilegio di avervi conosciuto.