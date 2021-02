Vico Equense: la regolamentazione delle Poste. Orari e aperture

Vico Equense. Il post di Andrea Buonocore sulla regolamentazione delle Poste nel territorio da lui amministrato. “Sono diversi mesi che segnaliamo a Poste Italiane i gravi disservizi con ripetute inefficienze e continue disfunzioni. Disservizi segnalati da tutti i Comuni della nostra Regione. Per questo abbiamo attivato il Tavolo Regionale tra Dirigenti di Poste Italiane, Agcom e Anci ed abbiamo portato sul tavolo diverse criticità e richieste per la nostra Città, in parte accolte ed altre in attesa di soluzioni. Per il momento abbiamo ottenuto l’apertura tutti i giorni dell’Ufficio postale di Arola, sinora aperto solo tre giorni a settimana, e l’apertura di tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdì) dell’Ufficio postale di Seiano, sinora aperto una sola volta a settimana. Si conferma l’apertura di Moiano e Massaquano tutti i giorni e Vico centro con apertura continuativa dalle 8.20 alle 19.05 ad eccezione del sabato quando lo sportello chiude alle 12.35. Consapevoli che gli Uffici postali rappresentano, per le nostre Comunità, presidi di utilità e di vitalità, non ci arrendiamo e continuiamo a chiedere servizi, qualità ed efficienza“.