Vico Equense. La giovane Adele Cosentino si candida con “LiberaMente 2021”.

Si avvicinano le elezione e man mano si scoprono le carte. In questo caso parliamo del movimento civico “LiberaMente 2021”, che sosterrà Maurizio Cinque come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Adele Cosentino, tecnico della moda, ufficializza la sua candidatura con il nuovo progetto politico di Antonio Breglia.

“Ho deciso di scendere in campo personalmente, in questa avventura elettorale, per dare voce alle esigenze delle problematiche giovanili, quasi sempre dimenticate dalla politica. Sono sicura che insieme, potremo costruire una Vico migliore”, ha dichiarato Adele Cosentino.