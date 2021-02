CAPPELLA DELLA SS. TRINITÀ ALLA MARINA DI VICO

Nel 1600, nella Piazzetta Chiaromonte alla Marina di Vico Equense, fu realizzata una cappella dedicata alla “SS. Trinità”. La prima notizia che abbiamo di questo luogo di culto ci viene dalla lettura della Santa Visita di Mons. Tommaso Imperato, Vescovo di Vico Equense (1593 – 1656). Sia nel 1600 che nel 1700, l’amministrazione della chiesa della Marina era tenuta da alcuni laici che, eletti dalla corporazione dei padroni delle barche da pesca, con sede nella stessa Marina, raccoglievano e custodivano le quote che ogni barca doveva versare per il mantenimento della chiesa. I pescatori provvedevano, con queste quote, alle spese di culto e al mantenimento del sacerdote cappellano, che essi stessi, senza l’intervento dell’autorità ecclesiastica, nominavano e licenziavano. Al presente la SS. Trinità è in discreto stato di conservazione, grazie ai continui lavori di restauro, consolidamento e pitturazione realizzati sia del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, sia dalle famiglie di pescatori ed esercenti balneari della stessa Marina. La SS. Trinità si presenta con una sola navata, avente sul fondo un bellissimo altare di marmo prezioso del settecento, sovrastato da una maiolica di Vietri sul Mare rappresentante la SS. Trinità, fatta realizzare negli anni cinquanta del 900’ dalla benefattrice signora Lidia Laudiero. I lavori di restauro interessarono, sia una nuova pavimentazione che, la copertura in legno delle pareti laterali per ovviare alla forte umidità. La bella maiolica vietrese, realizzata come copia della tela ottocentesca del pittore “Luigi Volpe”, originario del nostro Casale di “Bonea”. Nel 1978 la preziosa tela fu portata in processione in mare lungo la costa equense.