Vico Equense. Incidente drammatico a Bonea, interviene Agostino Cafiero “Sono anni che lanciamo l’allarme” Accolgo con stupore e sgomento quanto dichiarato a mezzo social network e richiesta scritta da parte di questa amministrazione in merito a quanto accaduto nell’incidente stradale che ha coinvolto persone e che, a quanto dichiarato, i ritardi da parte dell’ambulanza per soccorrere i mal capitati.

Sono anni che cerchiamo di attenzionare tutto ciò ma invanamente: sia noi come pagina giornalistica facebook che il blog “il Cittadino”. E’ possibile che questi amministratori aspettino che accada qualcosa per attivarsi?

Possiamo capire che l’emergenza Covid ha dimostrato che il servizio sanitario nazionale non funzioni ma voi, consentitemi, cosa avete fatto per contrastare il problema? Si possono fare tutte le dichiarazioni che volete non siete credibili.

Agostino Cafiero