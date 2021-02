Vico Equense, illuminazione: 138mila euro per i lavori. L’Amministrazione comunale di Vico Equense investe 138 mila euro nella pubblica illuminazione, con progetti che riguarderanno in via prioritaria, il quartiere Vescovado e la frazione di Seiano. I punti luci, in alcune delle strade pubbliche interessate dalle progettazioni, così come segnalato dai residenti, non assicurano un livello di luminosità soddisfacente e in determinati casi vi sono situazioni di degrado caratterizzate dalla presenza caotica di cavi elettrici aerei.

Al fine di migliorare le condizioni di visibilità, oltre a ristabilire il dovuto decoro delle aree interessate, la Giunta Comunale ha deciso di eseguire interventi mirati di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, che consistono, tra l’altro, “nella sostituzione o integrazione dei corpi illuminati presenti – si legge nella delibera approvata – con elementi delle forme estetiche tradizionali e lanterne a parete, consoni ai contesti storici interessati, e nella sostituzione delle lampade esistenti con altrettante lampade a led aventi analoghe caratteristiche ma con migliori prestazioni energetiche e accresciuta potenza illuminante”.

Fonte Metropolis