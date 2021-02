Vico Equense, il sindaco Buonocore: "Sono 44 i positivi attuali". Le regole anti-Covid per Carnevale

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, nella consueta diretta del giovedì, aggiorna la situazione epidemiologica in città: “I positivi attuali nella città di Vico Equense sono 44. Ovviamente questo è il dato di martedì scorso ed è in linea con quello della settimana scorsa. Per ben due settimane abbiamo avuto una curva in lieve e ripetuta discesa. Purtroppo abbiamo dovuto registrare un nuovo decesso che porta il numero dei morti a 9. Siamo tutti in attesa di avere delle linee guida dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca anche per tutte le misure che bisogna assumere nel periodo di carnevale, anche alla luce dei dati che vengono forniti all’Unità di Crisi.

Sull’Unità di Crisi per il comune di Vico Equense, in particolare per quanto riguarda la popolazione scolastica, è riportato erroneamente “34 alunni”. Il numero è sbagliato, i bambini di tutta la platea scolastica (dalla materna alle medie) della città di Vico Equense posti in quarantena perché positivi o riconducibili a soggetti positivi in casa sono al momento solo 4”.

Il primo cittadino ricorda che: “Il numero dei contagi potrà essere fermato e controllato se noi assumiamo stili di vita corretti, è l’unica ragione che ci deve sorreggere in questo momento della vita in cui abbiamo paura della terza fase e delle varianti del Covid-19”. E parla poi delle misure da adottare nei giorni di Carnevale: “Bisogna assumere un comportamento serio e responsabile, soprattutto nei giorni che ci apprestiamo a vivere. Stiamo per emanare un’ordinanza con la quale andiamo a disciplinare i giorni di carnevale. Andremo a ribadire che sono sospese tutte le manifestazioni legate al Carnevale, sia in forma singola che aggregata, sia in aree pubbliche che private. Martedì 16 febbraio alle ore 14.00 chiuderanno tutte le attività (sia generi alimentari che non alimentari) e resteranno aperte solo farmacie e parafarmacie. Per bar, ristoranti e pizzerie resta valido quanto regolato dal decreto del 14 gennaio 2021 con apertura fino alle ore 18.00. Nei gionri di Carnevale sarà vietato lo stazionamento nei parchi giochi e nelle piazze sia del centro urbano che delle frazioni ed in ogni luogo in cui è facile il rischio di assembramento”.