Vico Equense, il sindaco Buonocore: "Contributo alle microimprese e rivalutazione ospedale"

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, nella consueta diretta del giovedì, affronta diversi temi. Primo fra tutti l’avviso pubblico per un contributo una tantum destinato alle microimprese commerciali, artigiane, industriali ed i servizi. Per poter richiedere il contributo bisogna avere un’attività che abbia meno di dieci dipendenti ed un fatturato inferiore a due milioni di euro. Il parametro di riferimento è quello del reddito fra aprile e dicembre del 2019 e tra aprile e dicembre del 2020; se il fatturato ha avuto una diminuzione del 40% si può accedere a questo contributo una tantum. Il bando scade l’1 marzo 2021 alle ore 12.00.

Il primo cittadino si concentra poi sui numeri relativi alla popolazione di Vico Equense che al 31.12.2020 contava 21.980 abitanti divisi in 7.593 famiglie. Il dato che fa riflettere è che nel 2020 sono nati 154 bambini di cui solo 84 nel locale nosocomio. E questo fa sicuramente capire come sia importante sostenere l’ospedale di Vico Equense. A tal proposito Buonocore assicura di aver avuto garanzie che il presidio sanitario tornerà a breve nelle condizioni in cui era fino a qualche mese fa, almeno fino all’inaugurazione dell’ospedale unico della penisola sorrentina.

Per quanto riguarda il numero degli attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale, ad oggi sono 56. Numeri che finalmente danno speranza dopo le cifre elevate registrate fino a qualche settimana fa. Ma – sottolinea il primo cittadino – questo non deve far abbassare la guardia ed è necessario continuare ad assumere comportamenti responsabili. Questa è la fase della responsabilità, della serietà, della severità.