Vico Equense, il Comune sblocca altri 220 mila euro per il turismo

Il Comune di Vico Equense sblocca altri 220 mila euro da destinare ad attività produttive duramente colpite dalla pandemia da Covid-19. La giunta municipale guidata dal primo cittadino Andrea Buonocore ha concesso il proprio benestare a un ulteriore impiego di spesa attraverso il quale sarà concesso un contributo una tantum a diverse categorie del comparto turistico. «Si è tenuto conto delle esigenze di quanti più settori possibile, cercando di coprire una tipologia ampia e rappresentativa dei lavoratori presenti sul nostro territorio » viene sottolineato in una nota. Si va dalle micro-imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, che hanno avuto una riduzione nel fatturato nel 2020 di almeno del 40 per cento rispetto all’anno precedente, alle guide turistiche, a quelle escursionistiche e agli artisti che, a causa del crollo delle presenze turistiche, hanno dovuto interrompere l’attività. Previsto pure un bonus per il canone di affitto delle associazioni culturali e sportive.

A tutte queste categorie si è deciso di riconoscere un contributo da 1000 euro, cifra che verrà rimodulata in caso di domande superiori alla capienza finanziaria, dando priorità alle micro-imprese che hanno avuto una perdita maggiore di fatturato, attraverso dei bandi che verranno diffusi e pubblicati.