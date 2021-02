Vico Equense, Gennaro Esposito si aggiudica la tredicesima edizione del premio Italia a Tavola.

Stop al voto: Gennaro Esposito, Gabriele Bonci, Ernest Knam, Vanni Berna, Carmine Mattia Perciballi e Roberto Valbuzzi: sono i sei Personaggi dell’anno dell’edizione numero 13 del sondaggio di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza”.

Il terzo ed ultimo turno si è concluso oggi alle ore 12 con gli ultimi istanti che hanno riservato grosse sorprese grazie a rimonte lampo di alcuni candidati proprio mentre tutto ormai sembrava deciso.

Ad aggiudicarsi la vittoria con 26.052 il vincitore nella categoria Cuochi è stato Gennaro Esposito del ristorante La Torre del Saracino a Vico Equense (Na). Una vittoria maturata grazie al sorpasso effettuato un paio di settimane fa in vetta alla classifica, primo posto che non ha più ceduto fino alla vittoria finale. Dietro di lui una mai doma Rosanna Marziale che ha chiuso con 24.324 voti, terzo il tristellato Massimo Bottura (24.197). Al quarto posto si è classificato Fabio Campoli (21.346), poi Matteo Metullio (16.658) e Silvia Baracchi(15.937). Totale dei votanti: 87.205. Lo chef ha festeggiato tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Ho appena ricevuto una notizia che mi rende felice. Sono molto fiero di essermi aggiudicato la tredicesima edizione del premio Italia a Tavola. Un riconoscimento prestigioso perché frutto del voto popolare, con il pubblico chiamato ad esprimersi tra trentasei candidati (tutti Chef di altissimo livello).

Come si dice in questi casi, ventiseimila volte grazie a tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza per me.