Vico Equense, Gennaro Cinque scelto come segretario della Commissione Regionale Speciale “Innovazione e Sostenibilità…”

Gennaro Cinque, consigliere regionale del gruppo misto ed ex sindaco di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, è stato nominato segretario della IV Commissione Regionale Speciale “Innovazione e Sostenibilità per la competitività e il rilancio delle imprese“.

È stato eletto Presidente il 5 Stelle Gennaro Saiello. Invece, vice presidente è Diego Venanzoni della lista “De Luca Presidente“.

In questo delicato passaggio si è registrata una profonda frattura interna al M5S con due consiglieri che hanno votato contro le nomine essendo state concordate anche con i rappresentanti della Lega. La presidente del gruppo Valeria Ciarambino ha sospeso i dissidenti.