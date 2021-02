Vico Equense. Fuori pericolo il ragazzo ferito a Bonea . Il 16 febbraio scorso l’incidente con l’ambulanza che arrivava da Sant’Agnello, polemiche per la mancanza del Pronto Soccorso a Vico, per cui bisognava rivolgersi a Sorrento o Castellammare di Stabia e tanta paura.

Fortunatamente possiamo darvi una buona notizia: il ragazzo non è più in Rianimazione ed è fuori pericolo!!!

È sveglio e sta migliorando. Che bella notizia. Preghiamo ancora per una veloce e duratura guarigione!