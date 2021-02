Vico Equense. Riportiamo e pubblichiamo una storia che ci segnalano. Questa mattina a Massaquano due signori sono scivolati e in seguito sono andati all’Ospedale a Vico Equense per farsi curare. I medici li hanno voluti intubare per forza. I due signori allora hanno chiamato i familiari per farsi liberare. Adesso sarebbero in combutta con i medici e si sono fatti fare delle foto – che riportiamo – per darle all’avvocato e fare causa.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.