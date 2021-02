Vico Equense, dopo due ore di attesa l’avviso: rinviati i tamponi previsti oggi. Decine e decine di persone in attesa da questa mattina alle 9.00, orario in cui avrebbero dovuto cominciare ad essere effettuati i tamponi ai cittadini di Vico Equense, in Penisola Sorrentina.

La mattina di oggi, domenica 28 febbraio, infatti, doveva essere dedicata allo screening gratuito per i cittadini.

Dopo una lunga attesa di due ore, il sindaco Andre Buonocore, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha avvisato che i tamponi, per motivi

dopo attesa dalle nove per tamponi dopo due ore viene detto dal sindaco con un post che sopraggiunte difficoltà tecnico/organizzative, la seduta odierna dei tamponi antigenici è rinviata.

Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma c’è molta rabbia e proteste tra le persone in attesa.