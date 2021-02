Vico Equense, domenica 28 febbraio un’altra giornata di screening. Scopri i dettagli

Vico Equense. Domenica prossima, 28 febbraio, altra giornata di prevenzione e tutela della salute dei cittadini. Riparte il servizio di screening gratuito attraverso tamponi rapidi antigenici per arginare la catena dei contagi da Covid-19 sul nostro territorio, in collaborazione con Msc Foundation. I tamponi, gratuiti, verranno effettuati a Moiano, Fornacelle e Vico centro dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Anche se non prenotati è possibile sottoporsi allo screening, esclusivamente dalle ore 11.30 alle 12.30. Il test offre il risultato in pochi minuti e viene effettuato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico, ma rispetto a questo è meno invasivo.