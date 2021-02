Vico Equense, domani altra giornata di screening gratuito per i cittadini.

Domani, 6 febbraio, altra giornata di prevenzione e tutela della salute dei cittadini di Vico Equense. Riparte il servizio di screening gratuito attraverso tamponi rapidi antigenici per arginare la catena dei contagi da Covid-19 sul nostro territorio, in collaborazione con Msc Foundation. I tamponi, gratuiti, verranno effettuati a Fornacelle, Moiano e Vico centro dalle ore 9.00 alle ore 13.00. “Queste azioni di screening sulla popolazione – spiega il Comandante della polizia locale, Ferdinando De Martino – e il monitoraggio dei casi positivi sta dando i primi positivi risultati. I numeri dei positivi sono in diminuzione e la curva dei contagi sembra aver assunto un trend in calo. Continuiamo ad essere responsabili non tralasciando ogni attenzione verso le misure di contrasto alla diffusione del virus.” Anche se non prenotati è possibile sottoporsi allo screening. Il test offre il risultato in pochi minuti e viene effettuato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico, ma rispetto a questo è meno invasivo.