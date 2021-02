Vico Equense. Città in preghiera per l’incidente a un ragazzo a Bonea

Vico Equense ( Napoli ) . Città in preghiera per un ragazzo grave in seguito ad un incidente ieri mattina a Bonea, ha avuto un brutto incidente: si trova attualmente in pericolo di vita. Con la sua moto ha avuto un frontale contro un’auto mentre scendeva a Vico sulla via Raffaele Bosco. Non si è ancora capita la dinamica, se per la velocità o per la perdita di controllo del mezzo: sull’asfalto non ci sono segni di frenata. È stato in Rianimazione all’Ospedale di Sorrento, ma essendo grave doveva essere subito trasferito; purtroppo però era uscito positivo al Covid. Frattura al cranio alla parte destra e sinistra e varie emorragie. Fortunatamente adesso è in ambulanza verso Benevento. Gli auguriamo pronta e presta guarigione.