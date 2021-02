Vico Equense Calcio: “Forza fateci giocare stiamo qui per questo”

La disperazione del non poter giocare da tanti mesi è ormai ai limiti di sopportazione. Un ennesimo appello del mondo sportivo questa volta viene dal Vico Equense che, come tutte le squadre dilettantistiche, è in attesa di sapere quando si potrà ricominciare a giocare ed è consapevole che, sicuramente, ciò non avverrà nell’immediato. “Forza fateci giocare stiamo qui per questo”, è la voce dei giocatori. “Sono i ragazzi tesserati con la nostra Società che lo chiedono con forza e con l’amore verso questo bellissimo sport alle Autorità Sportive Federali e alle Autorità Politiche”, prosegue la società.