Vico Equense, blackout nelle frazioni. Dei cittadini di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, ci informano di un blackout sulle frazioni da oramai più di una settimana.

Lo stesso problema, però, non sembra presentarsi nel centro cittadino.

Attualmente, non siamo a conoscenza dei motivi che hanno portato a questa situazione.

Per il momento, dunque, non possiamo fare altro che sperare che questo problema, che reca non pochi disagi ai cittadini di Vico Equense, venga presto risolto.