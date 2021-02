Vico Equense: appello al Comune contro il randagismo animale

Vico Equense. In data 16 febbraio 2021 è stato inviato a mezzo posta elettronica certificata al Sindaco e al protocollo del comune di Vico Equense un interpellanza in merito alla lotta al randagismo animale, colonie feline, soccorso animali e competenze Comunali.

In merito a randagismo e tutela animale, la normativa nazionale e regionale, legge 281/91, la legge regionale 21/94, l.r n.35/1996 e Direttive regionali di recepimento e attuazione, attribuiscono al Sindaco un ruolo Centrale in materia:

– di autorità sanitaria locale, controllo del territorio,tramite Polizia municipale;

– Segnala presenza cani vaganti e ne richiede la cattura e il ricovero nel canile;

– è Responsabile della gestione del ricovero dei cani nei canili, anche amministrativa

Responsabile organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni;

– tutti gli animali liberi cani e gatti senza padrone, ricadono formalmente sotto la

responsabilità del Sindaco;

– Dispone per l’adozione di cure non coperte dalle ASL;

– Dispone ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o ordine pubblico;

– Dispone dei fondi assegnati e può stanziarne se necessario ;

– Collabora con l’ASL per l’esecuzione delle attività inerenti l’anagrafatura, e delle

sterilizzazioni;

– Deve nominare un Responsabile di procedimento per la lotta al Randagismo, il quale si coordina con l’ASL per le azioni di pertinenza del Comune;

– le colonie feline in città sono oggi all’incirca un centinaio;

Considerati:

– i vantaggi e le opportunità per i cittadini e il decoro della città, derivanti dalla presenza di un sempre maggiore numero di colonie feline nelle quali i gattari o associazioni possono effettuare in collaborazione con l’ASL le sterilizzazioni degli animali;

– il costo zero per il comune per la loro eventuale crescita in quanto le sterilizzazioni sono a totale carico ASL;

– che il 90 % dei siti intenet istituzionali dei comuni italiani contengono precise informazioni ai cittadini sul tema diritti animali, colonie feline e soccorso animale;

– la richiesta di inserire nel sito internet del comune di Vico Equense un’apposita sezione informativa con un preciso vademecum ai cittadini indicante: cosa sono le colonie feline, a chi e cosa fare per chiederne il riconoscimento, cosa fare e a chi rivolgersi in caso di rinvenimento di animale ferito;

Chiediamo:

– Chi è il responsabile del Procedimento della Lotta al Randagismo del comune di Vico

Equense?

– Quando il sito internet del Comune caricherà apposita sezione Tutela Diritti Animali,

Colonie Feline e Soccorso Animali?

– Quando sarà realizzato il servizio di soccorso animali sul nostro territorio comunale?

– Perché non si avvia una proficua collaborazione tra istituzioni e associazioni

nell’applicazione delle norme di tutela per gli animali?