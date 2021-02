Viabilità: incidente in autostrada all’ingresso per Napoli. Positanonews cerca sempre di informare i propri lettori su eventuali problematiche in strada e pericolo di traffico. Ci segnalano, come si vede nel video, che c’è stato un incidente in autostrada all’ingresso per Napoli. Si tratta di uno scontro tra due auto, entrambe danneggiate sul davanti. Non sappiamo ancora quali siano le condizioni dei conducenti.

Purtroppo con il maltempo aumentano le possibilità d’incidente. Raccomandiamo accortezza!