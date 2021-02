Veronica, la ragazza con la mano bionica che vuol fare la fotografa

Napoli – Veronica Pignieri è una 24enne dei Quartieri Spagnoli nata senza un braccio che nelle scorse settimane aveva chiesto aiuto a “Le Iene” per realizzare il suo sogno: avere una mano bionica. Dopo quel primo incontro, la trasmissione di Italia 1 ha infatti lanciato una raccolta fondi che in poche ore, grazie a tante donazioni, ha raggiunto la cifra necessaria ad acquistare la protesi alla ragazza. La ragazza è quindi tornata assieme all’inviata Veronica Ruggeri nel centro all’avanguardia di Budrio, nel bolognese, dove la squadra Ottobock ha creato la sua protesi bioelettrica. “Aspettavo questo momento da una vita”, ha dichiarato commossa Veronica, che dopo aver fatto il calco in gesso ha scelto i colori e i dettagli della sua nuova mano. Oggi, 26 febbraio, sul Mattino di Napoli è Antonio Menna a raccogliere in un bellissimo articolo che vi invito a leggere emozioni e speranze di questa giovane napoletana, con analisi tecniche e conclusioni del dottor Corrado Polzoni della Protesica Ottobock, che ha reso tecnicamente possibile la fine a lieto fine di questa vicenda. Veronica ha confessato al giornalista Antonio Menna che vuole diplomarsi e diventare una fotografa. Le auguriamo che sia così, come ci auguriamo che raccontare questa storia serva a sensibilizzare l’opinione pubblica e chi è impagnato nel Governo, perché riteniamo che dare l’opportunità a chi economicamente non ne ha la possibilità di accedere a queste risorse dovrebbe essere garantito anche dallo Stato, e non crediamo si tratterebbe di spreco di denaro pubblico.di Luigi De Rosa