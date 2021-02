Valle dei Mulini: il Comune di Positano salvo sugli espropri

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Si conclude a favore del Comune di Positano il braccio di ferro in sede legale sui terreni in località Valle dei Mulini. I giudici del Tar hanno infatti respinto il ricorso presentato dai proprietari, che avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti approvati in consiglio comunale, e che l’Ente risarcisse i danni.

Come riporta la Città di Salerno, i suoli erano stati occupati sin dal 1982, in maniera «arbitraria e senza alcun titolo» a giudizio dei proprietari almeno dopo il 1987, ovvero alla scadenza dei cinque anni al termine dei quali non si era conclusa la procedura di esproprio, per la realizzazione di una strada rotabile sopraelevata, pozzetti e altri manufatti, successivamente dati in concessione a operatori economici. I proprietari avevano proposto ricorso, prima dinanzi al Tribunale di Salerno e poi, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, altri due distinti ricorsi, dinanzi al Tar. Secondo la loro versione dei fatti, il Comune aveva «occupato e trasformato il terreno con vocazione edilizia – dove erano sorti, nel corso del tempo, anche dei parcheggi – in località Valle dei Mulini, senza mai adottare alcun atto, finalizzato al decreto d’espropriazione».