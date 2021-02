Vaccino Covid in Campania a polizia, carabinieri e vigili urbani: la prenotazione sarà online

Campania. Anche forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria) e le Polizie municipali di tutta la Campania, saranno sottoposte al vaccino Covid . Dovrebbe essere loro somministrato quello prodotto da AstraZeneca. In una nota l’Unità di crisi della Regione spiega che a breve arriverà il protocollo con la modalità di registrazione. Come in altri casi, sarà fondamentale l’utilizzo delle piattaforme on-line per il rispetto della privacy dei dati e per sottoporsi all’inoculazione previa prenotazione, quindi in sicurezza.

Nei giorni scorsi la Campania ha annunciato le modalità operative del vaccino per gli insegnanti e il personale non docente, la campagna peraltro prosegue nelle fasce maggiormente a rischio: dopo operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali ora anziani e gli anziani over 80. Nelle fasi successive saranno vaccinate le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da patologie o disabilità che comportano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19. A seguire le persone dai 70 ai 79 anni e la popolazione con almeno una comorbidità cronica. Con l’arrivo di nuovi vaccini dunque, toccca agli insegnanti ed al personale scolastico, a forze armate e di polizia, il personale e detenuti delle carceri, i luoghi di comunità e gli altri servizi essenziali.