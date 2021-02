vaccino, cosa succede nel mondo?

Per contrastare l’emergenza causata dal covid, i ricercatori di tutto il mondo si sono mossi per cercare di trovare una cura, in particolare un vaccino, per sconfiggere questa terrribile malattia. ad oggi in Europa e in Italia vengono utilizzati tre vaccini; il Pfizer-Biontech, il Moderna, che da una protezione vicina al 95%, come per il primo, e il vaccino di AtraZeneca, che raggiunge un’immunità intorno al 60%. Le campagna vaccinale anti-covid è iniziata a fine dicembre 2020. secondo il piano diretto dal ministero della salute ci si vaccinerà per categorie; i primi a ricevere i vaccini saranno gli operatori sanitari e sociosanitari, seguiranno i residenti e personale dei presidi residenziali per gli anziani, le persone di età avanzata. un programma vaccinale basato sull’età infatti è generalmente più facile da attuare e consente di ottenere una maggiore copertura vaccinale. è anche evidente che un programma basato sull’età aumenti la copertura anche nelle persone con fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l’età.

israele ha raggiunto la quasi totale protezione grazie al vaccino Pzifer. Gli ultimi studi clinici hanno dimostrato un’efficacia pari al 94% del vaccino di Pfizer, ma Israele rappresenta oggi il miglior esempio delle sue prestazioni nel mondo reale, poiché la campagna di vaccinazione nel Paese è iniziata presto e ha già raggiunto più di un quarto della sua popolazione. Un modello in scala reale che dimostra gli effetti positivi della vaccinazione di massa contro il Coronavirus. Pzifer finora ha dimostrato di funzionare contro la variante identificata per la prima volta nel Regno Unito, ma non è ancora chiaro se lo stesso vale per la variante trovata in Sud Africa.

