Vaccino anti – Covid dibattito con esperti originari di Positano “Vaccinarsi è importantissimo, dobbiamo bloccare il virus” . Interessante confronto in diretta promosso da “Su per Positano” questa sera . A moderare ottimamente il confronto è stato Gioacchino Romano , con la regia di Cristina Strazzoso e Crescenzo Parlato, i residenti della perla della Costiera amalfitana hanno potuto fare domande, anche in diretta, a tre esperti originari di Positano impegnati a livello nazionale e internazionale

– Dott.ssa DANIELA FUSCO – Ricercatrice al Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine di Amburgo;

– Dott.ssa MILENA CASOLA – Quality Assurance, regulatory & new product supervisor;

– Dott. IVANO SALVATORE CUCCARO – Quality Assurance, qualification & validation management.

Nessun confronto con i No-Vax , pochi i messaggi critici, e questo perchè ci si è rivolti al mondo accademico istituzionale, di cui i nostri concittadini sono validissimi rappresentanti .